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كليات تقبل من 80% علمي علوم 2023.. اعرف التوقعات

كتب:

أحمد أبوضيف
11:59 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد توضيح التفاصيل الخاصة بمؤشرات وتوقعات كليات تقبل من 80% علمي علوم 2023، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي ستقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنّ نتيجة الثانوية العامة لم تصل إلى مقر الوزارة حتى الآن للكشف عنها.

كليات تقبل من 80% علمي علوم 2023

وأضافت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تقترب الحدود الدنيا لكليات تقبل من 80% علمي علوم 2023 من العام الماضي، منوها بأنّ وزارة التعليم العالي فور ورود نتيجة الثانوية العامة، تبدأ تحليلها، ثم الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، ترصد السطور التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 80% علمي علوم 2022، من خلال البيانات التي أتاحتها وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق.

- آثار دمياط: 328 درجة.

- حاسبات ومعلومات المنيا: 328 درجة.

- علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ: 328 درجة.

- الاعاقة والتأهيل الزقازيق: 328 درجة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.