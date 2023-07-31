«معاذ» ثالث الجمهورية علمي علوم مكرر: حلمي أبقى دكتور

أعرب معاذ عاطف سلامة، الحاصل على الترتيب الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، عن سعادته بتفوقه والبدء في تحقيق حلمه، ومشاهدته لفرحة وسعادة أسرته، إذ عمت الفرحة منزل الطالب في مدينة بني سويف، وعلت الزغاريد في المنزل، وسط استقبال الأسرة للأهل والجيران الذين جاؤوا لتقديم التهنئة، حيث إن نتيجة الثانوية العامة تُعد من الأمور الصعبة على الأسر.

وقال «معاذ» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمدلله، فرحتي غامرة لسعادة أسرتي بنجاحي، الجميع كان في انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، إلا أنني فوجئت بأسمى في الأوئل، والدي كان مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف، ووالدتي موظفة في مديرية الزراعة، والحمد لله أنهما حصدا ثمرة تعبهما وجهدهما معي، وكان لهما فضلًا كبيرًا فيما وصلت إليه، إذ كانت الثانوية العامة بمثابة وسيلة لتحقيق حلمي بأن أصبح طبيبًا وأساعد المرضى».

ثالث الجمهورية علمي علوم مكرر: حلمي أكون طبيب ماهر

وتابع : كان حلم الأسرة أن أكون طبيبا، لذا سألتحق إن شاء الله بكلية طب بشري جامعة بني سويف، والحمدلله كنت متفوقًا منذ طفولتي، ودائمًا كنت أحقق المراكز الأولى، وفي الشهادة الابتدائية، كنت الأول على مستوى الإدارة التعليمية، و في الإعدادية كنت متفوقًا ومن العشرة الاوائل على مستوى المحافظة، لكن أن أكون من أوائل الثانوية العامة كان حلمًا اجتهدت لتحقيقه».

والد معاذ: لم أكن متوقعا أن يكون ابني بين أوائل الجمهورية

وأكد الطالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023: «هناك أطباء عالميين قرأت كثيرًا عنهم وهم قدوتي، وفي مقدمتهم، الدكتور مجدي يعقوب، فهو ملهم لي لتاريخه المشرف ومسيرته العالمية»، موضحًا أنه أصغر أفراد أسرته، ولديه 4 أشقاء آخرين، جميعهم متفوقون في دراستهم.

وقال والد «معاذ»: «كنت متوقعًا أن يكون ابني من المتفوقين على مستوى المحافظة، لكن تفاجئت باتصال من وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالتواب، أخبرني أن معاذ حصل على المركز الثالث علمي مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة، وكانت سعادتي ووالدته وأشقاؤه كبيرة».