موعد انتهاء العمل من المنزل كل يوم أحد.. هل يستمر لشهر سبتمبر؟

انتشرت العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بعمل الموظفين من المنزل، ومن بينها موعد انتهاء العمل من المنزل كل يوم أحد، وهل يستمر تنفيذ القرار لسبتمبر؟ وهل يصدر قرارا جديدا بإيقاف قرار مجلس الوزراء بتخفيف أحمال التيار الكهربائي بسبب التحسن الملحوظ في حالة الطقس.

انتهاء العمل من المنزل كل يوم أحد

وقال مصدر مسئول بالحكومة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار انتهاء العمل من المنزل كل يوم أحد، المسئول عنه رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به لحين صدور قرار وزاري جديد من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف المصدر أنه يتوقع أن يستمر العمل من المنزل كل يوم أحد حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل بسبب ظاهرة التغير المناخي، لاسيما وأن شهر الخريف في مصر هو امتداد على أرض الواقع لشهر الصيف، ولذلك تظل درجات الحرارة مرتفعة وهو ما يدعو الحكومة إلى الاستمرار في قرار تخفيف الأحمال عن التيار الكهربائي، والذي يعد من توابعه المباشرة، استمرار سريان عمل الموظفين من المنازل بنظام «أون لاين».

استمرار العمل من المنزل لموظفي الحكومة

وأرجع المصدر، توقعاته باستمرار العمل من المنزل لموظفي الحكومة حتى نهاية شهر سبتمبر، إلى عدة أسباب من بينها، البنية التكنولوجية الجيدة لمعظم جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ودواوين الوزارات، والمصالح والهيئات الحكومية، فضلا عن أن الخدمات التي تقدمها جهات العمل التي اختارتها الحكومة لعمل موظفيها من المنزل، لا تتوقف على العلاقة والتعامل المباشر بين الموظف مقدم الخدمة والمواطن متلقي الخدمة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا وزاريا الاربعاء الماضي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، بتوجيه الحكومة إلى تنفيذ خطة عمل الموظفين من المنزل في بعض المصالح والجهات الحكومية، من أجل تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة.