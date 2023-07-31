مشاهير حققوا المجد دون الحصول على الثانوية العامة.. منهم «العقاد» وأم كلثوم

الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، فهناك العديد من الناجحين شقوا طريقهم دون المرور بهذه المرحلة التعليمية من الأساس، منهم مشاهير عالميين ومصريين نجحوا ولمع نجمهم دون أن يحصلوا على الثانوية العامة، ويرصد التقرير أبرز هؤلاء المشاهير.

عباس العقاد.. أستاذ الأدب

عاش عباس العقاد طفولة قاسية بعد أن وُلد في بلد نائية بقرى الصعيد، ما جعله يحصل على الشهادة الابتدائية فقط، وعمره لا يتخطى 14 عاما، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأ يطور من حاله ويبني ثقافته بنفسه من خلال قراءة الكتب، ما جعله يصل إلى مكانة مرموقة كواحدٍ من أهم الكتاب في الأدب والشعر.

توماس إديسون.. مخترع المصباح

مفارقة غريبة شهدتها قصة حياة توماس إيديسون مخترع المصباح الكهربائي، الذي لم يلتحق بالمدارس سوى 3 أشهر فقط، وقالت عنه مديرة مدرسته لأمه إنه «غبي وبليد»، ورغم ذلك أصبح أعظم علماء العالم، وسجلت له 1003 براءات اختراعات، أهمها المصباح الكهربائي والبطارية الكهربائية، إضافة إلى إسهاماته في تطوير الهاتف والطابعة والقطار الكهربائي والمولد الكهربائي، لكن كان لأمه السبب الأكبر في هذا التحول، إذ أصرت على تعليمه داخل المنزل.

أم كلثوم.. كوكب الشرق

على الرغم من شهرة أم كلثوم الواسعة وحب الناس الكبير لها، إلا أن كوكب الشرق لم تمر على الثانوية العامة، بل اكتفت فقط بالدراسة في الكُتاب حينما كانت طفلة، والذي مكنها من القراءة والكتابة، ولم يكن عدم إكمالها للتعليم عائقًا أمامها، ونالت شهرتها كأقوى صوت نسائي مصري وعربي.

وليم شكسبير.. رائد الأدب الإنجليزي

ترك المدرسة بعد أن التحق بها في عمر السابعة، نتيجة كارثة مالية حلت بأسرته. رائد الأدب الإنجليزي والمسرح بالعالم ما تزال أعماله تُدرّس في كليات الآداب بالعالم أجمع رغم مرور 5 قرون على وفاته.

اضطر للزواج من فتاة تكبرة بـ8 سنوات ثم تركها ورحل إلى لندن وهناك ظهر نبوغه الشعري فأسس مسرح جلوب، وعندما أصبح لديه مالا عاد إلى قريته؛ ليموت ويدفن بها.

فريد الأطرش.. ملك العود

عاش فريد الأطرش حياة مادية صعبة منعته من إكمال مسيرته التعليمية، ما دفعه أن يترك دراسته، واضطر للعمل بأحد محلات الموسكي، قبل اتجاهه لعالم الفن، ليصبح بعدها واحدًا من علامات الغناء في الوطن العربي.

ونستون تشرشل.. قاهر هتلر

حاز على جائزة نوبل في الآداب لم يحرز أي نجاح بالمدرسة فتركها ودخل المدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1894، فهو من أبرز شخصيات الحرب العالمية الثانية، تولى رئاسة الوزراء في أثناء الحرب بالحكومة البريطانية، ونشر مؤلف الحرب العالمية الثانية من 6 أجزاء.