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وزير التعليم: أعدنا تصحيح أوراق إجابات بعض اللجان لضمان الشفافية

كتب:

أميرة فكري
01:23 م | الإثنين 31 يوليو 2023
طالبات الثانوية العامة-صورة أرشيفية

طالبات الثانوية العامة-صورة أرشيفية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة، كما أعيد تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان؛ لضمان الشفافية والنزاهة، وكل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنّ هناك كاميرات مراقبة في لجان الثانوية العامة، ويتم التواصل معهم بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنّه تمّ إلغاء كل تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة، كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر، مؤكدًا أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب، وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

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