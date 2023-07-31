إحصائيات النجاح بالثانوية العامة.. 2356 طالبا يحصلون على أكثر من 95%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات أداء الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2022-2023، وفئات المجموع للنجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وهذا ما سنعرضه في السطور التالية.

فئات المجموع للنجاح في الثانوية العامة 2023

- عدد الحاصلين على 100% لا يوجد.

- عدد الحاصلين على 95% وأعلى، أي من 389.5 إلى 409.5 درجة، وصل إلى 2356 طالبا نسبة إلى جملة الحاصلين 0.39%.

- عدد الحاصلين على 90% وأقل من 95%، أي من 369 إلى 389 درجة، وصل إلى 18319 طالبا، نسبة إلى جملة الناجحين 3.06%.

- عدد الحاصلين على 85% وأقل من 90%، أي من 348.5 إلى 368.5 درجة، وصل إلى 35927 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 6.00%.

- عدد الحاصلين على نسبة 80% وأقل من 85%، أي من 328 إلى 348 درجة، وصل إلى 52953 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 8.84%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 75% وأقل من 80%، أي من 307.5 إلى 327.5 درجة، وصل إلى 70120 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 11.71%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 70% وأقل من 75%، أي من 287 إلى 307 درجة، وصل إلى 86418 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 14.43%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 65% وأقل من 70%، أي من 266.5 إلى 286.5 درجة، وصل إلى 96621 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 16.14%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 60% وأقل من 65%، أي من 246 إلى 266 درجة، وصل إلى 95283 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 15.91%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 55% وأقل من 60%، أي من 225.5 إلى 245.5 درجة، وصل إلى 80889 طالبا، نسبة غلى عدد الناحجين 13.51%.

- عدد الحاصلين على نتيجة 50% وأقل من 55%، أي من 205 إلى 225 درجة، وصل إلى 59653 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 9.96%.

- عدد الحاصلين على نتيجة أقل من 50% طلبة معفون من اللغة الثانية، أي حاصل على أقل من 205 درجة، وصل إلى 184 طالبا، نسبة إلى عدد الناجحين 0.03%.