وزير التعليم يعلن أسماء أوائل «علمي رياضة»

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، عن أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، حيث حصل الطالب باسل محمد بكر، على المركز الأول بمجموع 407 من دمياط، والطالب محمد أحمد رزق، على المركز الثاني 406.5 من القاهرة، والطالبة أروى حسام مدحت محمد، على المركز الثالث بمجموع 406 من محافظة القاهرة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان مؤشرات الثانوية العامة 2023، والمُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الطالب أسامة محمد يوسف، حصل على المركز الرابع بمجموع 405.5 من المنوفية، والطالب مروان أحمد علي، حصل على المركز الرابع مكرر بمجموع 405.5 من بورسعيد، والطالب محمود أشرف السيد، المركز السادس بمجموع 405.5 من الغربية.

وتابع أنّ الطالب زياد محمد سعد، حصل على المركز السابع بمجموع 405 من محافظة القليوبية، والطالب إبرام جمال حنين، حصل على المركز الثامن بمجموع 405 درجة، والطالب مرقص شنودة محارب، حصل على المركز التاسع بمجموع 404.5 من محافظة القاهرة، والطالب مارسلينو سامر سعيد، حصل على المركز العاشر بمجموع 404.5 من محافظة الغربية.