ما مصير 641 طالبا بعد إحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش؟.. قانوني يوضح

تساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن مصير لقانوني لـ641 طالبًا التي أحالتهم إلى النيابة العامة، بعدما الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمؤتمر الخاص به، منذ قليل أنّ هناك 812 طالبًا مخالفين أحيل منهم 641 طالبًا للنيابة العامة، بقضايا الغش خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنّ تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمول، في بعض المحافظات.

المصير القانوني لـ641 طالبًا بسبب الغش

حول تلك العقوبة التي تنتظر مصير تلك الطلاب، يقول المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» إن هؤلاء الطلبة معرضين لتوقيع العقوبة الجنائية والعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة طبقا القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات المعدل بالقانون رقم 73 لسنه 2017، والذي يعاقب الطالب لحيازته أدوات غش مثل الهواتف المحمولة والأدوات الإلكترونية الاتصال عملية الغش.

الحرمان من الامتحان أو التعليم لمدة محددة

وأوضح الخبير القانوني أيضا أنّ هؤلاء الطلاب معرضون للحرمان من الامتحان أو التعليم لمدة محددة، وعلى هؤلاء الطلاب أن يواجهوا أدلة أدانتهم بأدلة تبرئهم أو يواجهوا العقوبة القانونية وإذا تم حرمانهم من التعليم لمدة محددة يجوز لهم الطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري الذي سيراجع هذه القرارات وإما يؤيدها أو يلغيها.