مفاجأة.. الكيمياء تحتل المركز الثاني في أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية

في مفاجأة مدوية لطلاب الثانوية العامة 2023، احتلت مادة الكيمياء المركز الثاني في جدول المواد التي حصل بها الطلاب على الدرجات النهائية، بمجموع 38715 طالبا، تمكنوا من الحصول على الدرجة النهائية في المادة، رغم شكوى العديد من الطلاب من صعوبة المادة.

الكيماء في المركز الثاني بنسب نجاح الطلاب

ووفقا للمؤشرات التي أصدرتها الوزارة خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حصل الطلاب على الدرجات النهائية في المواد بهذا العدد وبالترتيب التالي:

- اللغة الأجنبية الثانية 159 ألفا و703 طلاب.

- الكيمياء 38 ألفا و715 طالبا.

- الفلسفة والمنطق 26 ألفا و258 طالبا.

- الجغرافيا 18 ألفا و956 طالبا.

- الأحياء 17 ألفا و313 طالبا.

- جيولوجيا وعلم البيئة 16 ألفا و851 طالبا.

- علم النفس والاجتماع 14 ألفا و352 طالبا.

- لغة أجنبية أولى 6 آلاف و131 طالبا.

- الرياضيات التطبيقية 4 آلاف و683 طالبا.

- اللغة العربية 4 آلاف و49 طالبا.

- الرياضيات البحتة 1548 طالبا

- التاريخ 1801.

وانطلق قبل قليل مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتضمن عددا من الأرقام والمؤشرات الهامة، أبرزها:

أبرز الأرقام في الثانوية العامة

- تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، أي قرابة 800 ألف طالب وطالبة.

- حضر منهم 759676، ونجح منهم 598723 بنسبة نجاح 78.81%، وهو ما يعني غياب 3530 طالبا.

- نسبة النجاح للبنين 80.6%، والبنات 77.4%.

- نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام وصلت النسبة لـ78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضي.

- نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪ومدارس اللغات 70٪.

- نوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح فالثانوي العام 84%، والرسمي لغات 88.6%، وخاص معان 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%.