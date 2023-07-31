اعرف عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في كل المواد.. «العربي» مفاجأة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد.

الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في كل المواد

وكانت هناك مفاجأة في عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية بمادة اللغة العربية، ولم يتوقعها أحد رغم سهولة الامتحان؛ إذ حصل 4049 طالبا فقط على الدرجة النهائية.

وجاء عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131، وحصل 159 ألفا و703 طلاب على درجة نهائية في مادة اللغة الأجنبية الثانية، رغم صعوبة الامتحان.

كما حصل 38715 طالبا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، و17313 في مادة الأحياء، وحصل 16851 طالبا على الدرجة النهائية في مادة جيولوجيا وعلوم البيئة، و13985 طالبا على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء التي تعد «بعبع» الثانوية العامة.

وحصل في مادة الرياضيات التطبيقية 4683 طالبا على الدرجة النهائية، و18956في مادة الجغرافيا، وأيضا حصل 14352 طالبا في مادة علم النفس والاجتماع، وفي مادة الرياضيات البحتة 1548 طالبا.

مؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عن عدد من الإجراءات التي جرى اتخاذها لأول مرة للحد من ظاهرة الغش والغش الإليكتروني، وهو ما نتج عنه التوازن بالنتائج طبقًا للشرائح.