إصابة 4 أشخاص في انقلاب «توك توك» بالقاهرة

أصيب 4 أشخاص في حادث سير مروري، بسبب انقلاب دراجة نارية «توك توك» في منطقة السلام بالقاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتي يتماثلوا للشفاء، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب «توك توك»

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري انقلاب دراجة نارية «توك توك» في منطقة السلام، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، وكذلك ونش لنقل الدراجة النارية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.