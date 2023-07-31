عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وحرص على تهنئة الطلاب متمنيًا لهم مستقبلًا باهرًا، وبعد ظهور النتيجة تستعرض «الوطن» لقرائها مصاريف الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة.

مصاريف الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لعام 2023 - 2024

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يمكن توضيح مصاريف الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للجامعة، والذي جاء فيه أنّ الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول 2023-2024 بالنسبة للطلاب المصريين الجدد بكليات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، كما يلي.

- رسوم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي الأول: 24800 جنيه مصري.

- رسوم كلية الإدارة في الفصل الدراسي الأول: 21000 جنيه مصري.

- رسوم كلية الهندسة في الفصل الدراسي الأول: 24800 جنيه مصري.

- رسوم كلية الإعلام في الفصل الدراسي الأول: 21000 جنيه مصري.

- رسوم كلية الصيدلة «PHARM.D» في الفصل الدراسي الأول: 42250 جنيهًا مصريًا.

- رسوم كلية الصيدلة «CLINICAL PHARMACY» في الفصل الدراسي الأول: 47250 جنيهًا مصريًا.

- رسوم كلية التمريض في الفصل الدراسي الأول: 19250 جنيهًا مصريًا.

- رسوم كلية الفم والأسنان في الفصل الدراسي الأول: 54450 جنيهًا مصريًا.

- رسوم كلية العلاج الطبيعي في الفصل الدراسي الأول: 37450 جنيهًا مصريًا.

- رسوم كلية الطب البشري في الفصل الدراسي الأول: 64950 جنيهًا مصريًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات «MTI»

وعن الأوراق التي سيحتاج إليها طلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات «MTI»، فهي كما يلي.

- أصل شهادة الميلاد و2 صورة للشهادة.

- أصل شهادة الثانوية العامة بعد توثيقها وصورتين للشهادة.

- الطلاب الوافدين عليهم إحضار أصل جواز السفر بعد توثيقه في السفارة المصرية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 4 صور شخصية للطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

ويمكن لكل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمجموع الكلي ودرجات المواد عبر موقع «الوطن»، من خلال النقر هـــنا، وإتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة الوطن الخاص بالنتيجة، من هــــنا.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على نتيجة الثانوية العامة.

- تظهر تفاصيل النتيجة.

الوزير يهنئ طلاب الثانوية العامة 2023

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا، من العاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، هنأ فيه طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية وما بعدها: «مبروك النجاح، وإن شاء الله لما تدخلوا الجامعة هتعرفوا إنّ الثانوية العامة كانت أمر يسير».

كما حرص الوزير على توجيه رسالة لأولياء الأمور خلال المؤتمر الصحفي، مفادها أن يثقوا بأبنائهم ويتركونهم يختارون الكلية التي يرغبون بها والمجال الذي يريدون دراسته: «أمنيتي بالنجاح والتوفيق للطلاب في المرحلة الجامعية، ورسالتي لأولياء المور أن يثقوا في أبنائهم ويتركوهم يدرسون المجال الذي يرغبون فيه، وأقول لأبنائي الذين لم يحالفهم الحظ، أمنياتي بحظ أفضل في العام المقبل»، مشيرًا إلى أنّ طريق الامتحانات لم يكن بسيطا، لكنها منظومة كبيرة ومتكاملة.