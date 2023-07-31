محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني 2023

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسى 2023-2024 المرحلة الثانية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

النزول بالحد الأدني للثانوي العام

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إنه جري النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية، طبقاً لـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة، من 226 درجة إلى 213 درجة، وإدارة البنجر من 218 إلى 208 درجات، وإدارة الحمام من 211 إلى 200 درجة، والعلمين من 153.5 إلى 175 درجة، والنجيلة من 162 إلى 157 درجة، وبراني من 191 إلى 183 درجة، وسيوة من 203 درجات إلى 194، وإدارة الضبعة من 186.5 إلى 175 درجة، والسلوم من 164.5 إلى 160.5 درجة.

وأضاف أنه يجري قبول الطلاب، وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة، ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للثانوي الفني

كما اعتمد محافظ مطروح، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بجميع مجالاتها، صناعي وزراعي وتجاري وفندقي.

وبالنسبة للتعليم الزراعي، جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية، 220 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية، ووفقًا للمجموع الكلي الأعلى، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من 170 إلى 165 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط، نظرًا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة، من 148 إلى 145 درجة، ومدرسة سيوة الزراعية 140 درجة، وبراني الزراعية من 185 درجة إلى 175 درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية، وفقًا للمجموع الكلي الأعلى.