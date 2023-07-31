بدء توزيع الزي الموحد على عمال المساجد في كفر الشيخ

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ توزيع الزي الموحد علي عمال المساجد، والذي أقره الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤخراً، في خطوة لإظهار عمال الأوقاف بالمظهر الحسن الذي يليق بخادمي بيوت الله.

تسليم الزي الجديد لعمال مسجد إبراهيم الدسوقي

ومن جانبه، سلّم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الزى الجديد إلي عمال مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، تمهيداً للتعميم في حوالي 4 آلاف مسجد بجميع مراكز ومدن المحافظة.

توفير زي للواعظات

وأكد «بسيوني»، أنّ توزيع الزي الموحد علي عمال المساجد يأتي في إطار اهتمام الوزارة بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، مشيراً إلي أنّه سيُجري توفير الزي تباعاً وتوزيعه علي عمال المساجد بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق أنّه سيتم توفير الزي الجديد لعمال المساجد سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكُبرى، أو بمعرفة الوزارة، ومن مواردها الذاتية، من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية.