تعرف على أفضل الدول والجامعات لدراسة الطب 2023

تمثل دراسة الطب حلماً وهدفا يسعى إليه الكثير من الطلاب حول العالم، فهو يُعَدُّ من أهم وأكثر التخصصات التعليمية والمهنية في الوقت الحالي، وبالنظر إلى أهمية الطب وتطور علومه وتخصصاته، يُشعر الطلاب بالحاجة إلى اختيار أفضل الدول والجامعات المعتمدة لدراسة الطب، والتي تُقَدِّمُ أفضل التعليم والبيئة المناسبة لتحقيق تطلعاتهم ونجاحهم في هذا المجال.

أفضل الدول والجامعات المعتمدة لدراسة الطب

من أفضل الدول والجامعات لدراسة الطب بشكل متميز، وتوفير بيئة تعليمية مميزة، اعتمادا على مقياس QS العالمي للتصنيف الجامعي للعام الحالي:

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

أستراليا

ألمانيا

السويد

واعتمادا على نفس التصنيف العالمي QS نستعرض أفضل جامعات دراسة الطب في أوروبا كالتالي:

جامعة أكسفورد - بريطانيا

جامعة كارولينسكا - السويد

جامعة كامبريدج - بريطانيا

جامعة زيورخ - سويسرا

جامعة أمستردام - هولندا

أفضل جامعات الطب في العالم العربي

فيما يلي أفضل جامعات لدراسة الطب في العالم العربي، اعتمادا على تصنيف QS

جامعة الملك عبدالعزيز - السعودية

جامعة القاهرة - مصر

جامعة عين شمس - مصر

جـامعة الإسكندرية - مصر

جامعة أسيوط - مصر

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا - السعودية

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية - السعودية