موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023.. ترقبوا خلال ساعات

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023، لبدء تسجيل رغبات تنسيق الكليات الراغبين في الالتحاق بها، حسب المجموع الذي حصل عليه كل طالب، في نتيجة الثانوية العامة 2023، لذا نوضح في السطور التالية، موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023.

موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، لبدء الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023، التسجيل بها، للالتحاق بكليات المرحلة الأولى.

موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، مقرر له أن يكون بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022- 2023، تسجيل رغبات تنسيق عبر موقع «التنسيق» الذي تخصصه وزارة التعليم العالي ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023

- مادة اللغة العربية 4049 طالبا.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131 طالبا.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 159703 طالبا.

- مادة الكيمياء 38715 طالبا.

- مادة الأحياء 17313 طالبا.

- مادة جيولوجيا وعلوم البيئة 16851 طالبا.

- مادة الفيزياء 13985 طالبا.

- مادة الرياضيات التطبيقية 4683 طالبا.

- مادة الجغرافيا 18956 طالبا.

- مادة علم النفس والاجتماع 14352 طالبا.

- مادة التاريخ 1801 طالبا.

- مادة الفلسفة والمنطق 26258 طالبا.

- مادة الرياضيات البحتة 1548 طالبا.