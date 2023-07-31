مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون.. التفاصيل الكاملة

يبحث كثيرون من خريجي الثانوية العامة عن مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، ويعتبر معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، من ضمن المعاهد العليا، المعتمدة من وزارة التعليم العالي، حيث يمنح شهادات دراسة معتمدة.

مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة

أما عن مصاريف معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، الذي يمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية، حيث إن مصاريف الدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون 3870 جنيهت، كما أن مدة الدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون 4 سنوات.

مؤهلات يقبلها معهد المعارف العالي للغات والترجمة

كما أن المؤهلات العلمية، التي يقبلها معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، هي الحصول على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، كما يشترط للقبول في المعهد الحصول على 65% للغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفى حالة استيفاء تلك الشروط الخاصة بالالتحاق بمعهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، يتم قبول الطلاب للدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون مدة 4 سنوات، وبعدها الحصول على شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية.