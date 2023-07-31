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الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد المعارف العالي للغات والترجمة

كتب:

منتصر سليمان
06:04 م | الإثنين 31 يوليو 2023
معهد المعارف العالي للغات والترجمة

معهد المعارف العالي للغات والترجمة

يعتبر مجال الترجمة، من المجالات التي تلقى ترحيبًا كبيرًا، وبالتالي يبحث الكثير من الطلاب على كيفية التقديم في المعاهد العليا المتخصصة في هذا المجال، ومن بين هذه المعاهد، معهد العارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، إذ يعتبر من أهم معاهد اللغات، خاصة أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية، ما يعادل ليسانس كليات الألسن والآداب.

مواد الدراسة بمعهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، تم إنشائه عام 1994، ومدة الدراسة به 4 سنوات، يدرس الطلاب به عدة مواد، وهى الصوتيات واللغويات والشعر والنقد والمحدثات، ويدرس أيضا بعض اللغات الأخرى مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد المعارف العالي للغات والترجمة 

أما عن الأوراق المطلوبة لتقديم خريجي الثانوية العامة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، حدد معهد المعارف العالي للغات والترجمة، عددًا من الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد، وهي 2 شهادة ميلاد إلكتروني جديدة، صورة البطاقة الشخصية للطالب، استمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2001 بالبطاقه مركز الشرطه التابع «ذكور»، صورة رقم الجلوس، فايل بلاستيك، صورة شهاده الثانوية العامة «مع الإطلاع على الأصل»، بطاقة الترشيح، استمارة 2 جند من منطقة التجنيد، 10 صور شخصية 4 في 6، صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

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