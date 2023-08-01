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زيادة 15%.. صرف معاشات أغسطس 2023 لجميع المستحقين اليوم

كتب:

منة عبده
01:39 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

يبدأ أصحاب المعاشات اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر أغسطس 2023، بالزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% لجميع المستحقين، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى، للشهر الخامس على التوالي، إذ جرى تطبيق هذه الزيادة منذ إبريل الماضي.

صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%

وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، يبدأ الثلاثاء 1 أغسطس 2023، وهو اليوم المحدد لصرف المعاشات من كل شهر، لجميع المستحقين من المعاشات. 

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الطرق التي يمكن من خلالها صرف معاشات شهر أغسطس 2023، التي تتمثل في: «منافذ شركات فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي».

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفرت عدد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، منها إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني. 

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه يمكن لصاحب المعاش، أو الشخص المستحق للمعاش، أن يتقدم بطلب لتعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.