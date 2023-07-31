مصاريف المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون.. يمنح درجة الليسانس

يعتبر مجال الترجمة من أهم المجالات التي توفر فرص عمل مناسبة، وبالتالي يبحث الكثير من الطلاب على كيفية التقديم في المعاهد العليا المتخصصة في مجال الترجمة، ومن بين تلك المعاهد المعهد العالي للغات بمنطقة شيراتون، إذ يعتبر من أهم معاهد اللغات، خاصة أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح المعهد العالي للغات بمنطقة شيراتون درجة الليسانس في إحدى التخصصات، وهي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية.

مصاريف المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون

أما عن مصاريف المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون، فقد حدد المعهد مصاريف الدراسة لخريجي الثانوية العامة في تخصصات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية، بقيمة 9527 جنيها.

يذكر أنه كان قد صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات رقم 304 بتاريخ 20-10-2019، بمعادلة درجة الليسانس التي يمنحها المعهد من أقسام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية بدرجة الليسانس في الآداب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات الآداب والألسن في التخصصات المناظرة.