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 جدول انقطاع الكهرباء بالسويس الجديد أغسطس 2023

كتب:

حمدي عبد الله
09:07 م | الإثنين 31 يوليو 2023
خطة تخفيف الأحمال في السويس

خطة تخفيف الأحمال في السويس

أعلن مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء بالسويس الجديد أغسطس 2023، حيث تضمن البيان خطة تخفيف الأحمال التي تبدأ غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهراً في مختلف أحياء المحافظة، تستعرض «الوطن»، جدول انقطاع الكهرباء في السويس الجديد أغسطس 2023

جدول انقطاع الكهرباء في السويس الجديد أغسطس 2023

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء جدول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في السويس الجديد أغسطس 2023، لكل منطقة على حدة ويمكن للمواطنين الاطلاع عليه من هنا.  

موعد انقطاع الكهرباء في السويس

وأشار مجلس الوزراء إلى نشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء، بجميع المحافظات تباًعا، لكي يعرف كل مواطن موعد تخفيف أحمال الكهرباء في المنطقة التي يعيش فيها أو يدير عملا بها وكذلك عدد المناطق داخل كل مجموعة والمدة المقررة لانقطاع الكهرباء في مختلف أحياء محافظة السويس.

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