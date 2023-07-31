اعرف مواد المعهد العالي للغات بالشيراتون.. منها «نصوص درامية»

يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن كيفية التقديم في المعاهد، الخاصة بتعليم اللغات، ومن بينها المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون، حيث يعتبر المعهد من أهم معاهد اللغات، خاصة أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه يمنح درجة الليسانس في إحدى التخصصات، وهي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية.

مواد الدراسة في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون

أما عن مواد الدراسة في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون، فإنه من بين تلك المواد صوتيات، وبناء واستماع مفردات، وقواعد، ومدخل على الشعر، ومدخل على الرواية، ومدخل على النقد، وترجمة من والى العربية، ولغة عربية، ومقال، ونقد كلاسيكي، ونصوص درامية، وحوار ومحادثة، وقواعد، ولغويات، وحوار ونقاش.

مصاريف المعهد العالي للغات بالشيراتون

أما عن المصاريف التي تم تحديدها للدراسة في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون لخريجي الثانوية العامة، للدراسة في إحدى تخصصات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية وهي 9527 جنيها.

كما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات، رقم 304 بتاريخ 20- 10- 2019 بمعادلة درجة الليسانس التي يمنحها المعهد من أقسام اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية بدرجة الليسانس في الآداب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات الآداب والألسن فى التخصصات المناظرة.