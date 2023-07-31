حددت رئاسة الوزراء مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية طوال شهر أغسطس 2023، بمختلف القرى والمراكز والمناطق في الدقهلية، بداية من غدا الثلاثاء 1 أغسطس.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية شهر أغسطس 2023

وأوضح مجلس الوزراء أنه جرى تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية شهر أغسطس 2023 والتي جاءت كالآتي:

- مركز المنصورة بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء

- مركز السنبلاوين في بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء ومناطق أخرى من 8 مساء إلى 9 مساء

- مركز بلقاس بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء

- مركز شربين ببعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء

- مركز ميت غمر من 4 مساء إلى 5 مساء في بعض المناطق ومناطق أخرى من 5 مساء إلى 6 مساء

- مركز أجا ببعض المناطق من 5 مساء إلى 6 مساء

- مركز المنزلة ببعض المناطق من 5 مساء إلى الساعة 6 مساء

- مركز ميت سلسيل ببعض المناطق من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء.

- مركز منية النصر في بعض المناطق من 5 إلى الساعة 6

- مركز الساتموني في بعض الأماكن من الساعة 3 مساء إلى الساعة 4 مساء.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية

وجرى تحديد جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية من هنا من قبل رئاسة الوزراء للتخفيف من الاستهلاك المتزايد خلال فترة ارتفاع الحرارة.