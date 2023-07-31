مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية شهر أغسطس 2023
كتب:
آية حسنين
09:24 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية
حددت رئاسة الوزراء مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية طوال شهر أغسطس 2023، بمختلف القرى والمراكز والمناطق في الدقهلية، بداية من غدا الثلاثاء 1 أغسطس.
مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية شهر أغسطس 2023
وأوضح مجلس الوزراء أنه جرى تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية شهر أغسطس 2023 والتي جاءت كالآتي:
- مركز المنصورة بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء
- مركز السنبلاوين في بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء ومناطق أخرى من 8 مساء إلى 9 مساء
- مركز بلقاس بعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء
- مركز شربين ببعض المناطق من 4 مساء إلى 5 مساء
- مركز ميت غمر من 4 مساء إلى 5 مساء في بعض المناطق ومناطق أخرى من 5 مساء إلى 6 مساء
- مركز أجا ببعض المناطق من 5 مساء إلى 6 مساء
- مركز المنزلة ببعض المناطق من 5 مساء إلى الساعة 6 مساء
- مركز ميت سلسيل ببعض المناطق من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء.
- مركز منية النصر في بعض المناطق من 5 إلى الساعة 6
- مركز الساتموني في بعض الأماكن من الساعة 3 مساء إلى الساعة 4 مساء.
جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية
وجرى تحديد جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية من هنا من قبل رئاسة الوزراء للتخفيف من الاستهلاك المتزايد خلال فترة ارتفاع الحرارة.