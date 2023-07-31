أصدر مجلس الوزراء اليوم جدول لتخيف أحمال الكهرباء، يضم مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023 بمختلف مراكز وقرى محافظة المنيا، حتى يمكن المواطنين الاستعداد جيدا لفترة ما قبل الانقطاع.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأحمال من على شبكة الكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، إليكم مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023.

مواعيد انقطاع الكهرباء في المنيا شهر أغسطس 2023

يمكن للمواطنين معرفة موقف تخفيف أحمال الكهرباء بكل قرية من هنا بداية من غدا، إذ تبدأ مواعيد انقطاع الكهرباء في مراكز محافظة المنيا من الساعة 12 ولمدة ساعة كالتالي،

- قطع الكهرباء من الساعة 12 وعودتها الساعة 1 وتضم مراكز بنى مزار ومغاغة وسمالوط.

- قطع الكهرباء من الساعة 1 وعودتها الساعة 2 وتضم مراكز مطاى وملوى ودير مواس وأبو قرقاص والمنيا وسمالوط.

-قطع الكهرباء من الساعة 2 وعودتها الساعة 3 عن مركز بنى مزار.

-قطع الكهرباء من الساعة 3 وعودتها الساعة 4 عن مراكز المنيا ومغاغة وسمالوط وملوى والعدوة.

-قطع الكهرباء من الساعة 4 وعودتها الساعة 5 عن مراكز دير مواس وملوي وسمالوط والمنيا الجديدة.

-قطع الكهرباء من الساعة 5 وعودتها الساعة 6 عن مراكز ملوي والمنيا الجديدة وبنى مزار.

-قطع الكهرباء من الساعة 6 وعودتها الساعة 7 عن مراكز مطاي وأبو قرقاص والمنيا.

-قطع الكهرباء من الساعة 7 وعودتها الساعة 8 مراكز مطاي وأبو قرقاص ومطاي والمنيا.

-قطع الكهرباء من الساعة 8 وعودتها الساعة 9 عن مراكز العدوة والمنيا الجديدة وملوي ودير مواس وسمالوط ومغاغة.

-قطع الكهرباء من الساعة 9 وعودتها الساعة 10 عن مراكز ملوي والعدوة وأبو قرقاص والمنيا.

-قطع الكهرباء من الساعة 10 وعودتها الساعة 11 عن مراكز المنيا والمنيا الجديدة والعدوة وسمالوط.