الأول علمي علوم بنظام STEM: من أفضل الأنظمة التعليمية وأشكر مصر عليه

قال عبد الرحمن عبد العزيز، الأول على مستوى الجمهورية من مدارس stem شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، «الحمد لله هي حاجة جلبت الفرحة، ودخلت قلوبنا السعادة العامرة لي ولأسرتي، وشىء جميل للغاية أن يحدث، الحمد لله دي ثمرة توفيق الله، والإنسان يقدر يجتهد ويجد ويحقق ما يتمناه».

مميزات نظام STEM

وأضاف عبد الرحمن خلال قناة «إكسترا نيوز»: «نظام stem من أجمل الأنظمة التعليمية، وفعلا هيوحشنا جدا بمشاريعه بالمذاكرة والاطلاع والمراجع، والكم الكبير من المعرفة التي كنا نتلقاها، وكنا نبذل قصارى جهدنا، الحمد لله على النظام الجميل الذي دخل مصر، وفعلا كنا بحاجة كبيرة له».

توزيع درجات الثانوية العامة

ومن الجدير بالذكر، بحسب بيان الدرجات الموثق من وزارة التربية والتعليم، فإن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي والمجموع الكلي كالتالي:

- اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها من 40.

- اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها من 25.

- اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها من 20.

- التاريخ ومجموعه من 60 درجة والنجاح فيه من 30.

- الجغرافيا ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

- الفلسفة والمنطق ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

- علم النفس والاجتماع ومجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

وبشكل عام فإن المجموع الكلي وفق توزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي، يصل إلى 410 درجة.