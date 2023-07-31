استشاري نفسي تحذر من «مصاصي الطاقة».. كيف تعرفهم؟

قالت إلهام حمودة، استشاري نفسي وأسري ولايف كوتش، إنه مثلما يوجد «مصاصو دماء» يوجد أيضا «مصاصو طاقة»، موضحة أن الأول يمتص الدماء ويتغذى على الضحية التي أمامه، بينما النوع الثاني فيمتصون طاقة من أمامهم.

وأضافت «حمودة»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن العلامات التي تحذرك أو تنبهك من هذا الشخص، وأنه قد يمتص طاقتك، هو شعورك بعدم الارتياح كلما جلست معه، والتخوف من الإجهاد والقلق من الحديث معه.

وتابعت الاستشاري النفسي والأسري، «ستشعر دوما أنك تحمل هم الجلوس معه»، «كل ما بنقعد معاه خلاص حاسين بإنهاك.. يا ربي هاروح أنا عارفه إنها هتتكلم في كذا وبحس بجد بعد كل مرة بإن طاقتي اتشفطت.. فلازم تاخد بالك».

الحرص لا يعني عدم التعامل

وأوضحت «حمودة»، أن هذا الحرص في التعامل لا يعني بالضرورة عدم تقبلنا لشكوى الآخرين والإنصات إليهم، بل والتعاطف إذا تطلب الأمر، ولكن بحذر والتفريق بين من يستحق وقتنا وطاقتنا ومن اعتاد على الشكوى، بل وربما يمتد الأمر لتعمد الإيذاء والإساءة.