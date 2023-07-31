يعد المعهد العالي للغات بمنطقة شيراتون، من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح درجة الليسانس في إحدى التخصصات، وهي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية، ومدة الدراسة به 4 سنوات، وفيما يلي نستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للغات بمنطقة شيراتون.

شروط القبول في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون

ويقبل المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون حملة المؤهلات العليا ( ليسانس/ بكالوريوس) ويكون التقديم عن طريق المعهد، كما أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة (علمي أو أدبي) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي أو أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الأخرى.

مصاريف الدراسة بالمعهد العالي للغات بالشيراتون

وفيما يتعلق بالمصاريف التي تم تحديدها للدراسة في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون لخريجي الثانوية العامة ، في إحدى تخصصات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية، فتبلغ 9527 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للغات بمنطقة الشيراتون، فهي:

- أصل الثانوية + صورة منها

- أصل شهادة الميلاد

- 8 صور شخصية

- نموذج 2 جند من مديرية الأمن

- نموذج 6 جند من القسم التابع له

- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد