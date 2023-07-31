انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية

انطلقت قبل قليل، أولى الاجتماعات التحضيرية للدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها في بداية شهر نوفمبر المقبل، بحضور نخبة من رموز الفن المصري والعربي.

رئيس دار الأوبرا يحضر الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية، الدكتور رشا طموم رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية، وأماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، والمايسترو الدكتور محمد الموجي مدير الموسيقى الشرقية، والمايسترو تامر غنيم المشرف الفني على مهرجان الموسيقى العربية.

كان هاني فرحات، أصدر مؤخرا بيانا بعد توليه المهمة، قائلا: «سعيد بتولي المهمة، وبثقة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا خالد داغر، وهما دائمي التشاور معي، وهذا الأمر يجعلني مطمئنا».

وأضاف: «مهرجان الموسيقى العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي، وكل الفنانين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلى دراسة متأنية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بمصر، وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة استثنائية».