بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب عن كيفية التقديم في المعاهد العليا المتخصصة في مجال الترجمة، ومن بينها المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، حيث يعتبر المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، من أهم معاهد اللغات، خاصة أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمنح المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية، قسم الدراسات السياحية في تخصص إدارة الأعمال السياحية، وقسم إدارة الضيافة في تخصص إدارة الفنادق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم للمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق في مصر الجديدة فهي كالتالي:

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر

- أصل شهادة المؤهل الدراسي

- عدد(6) صور شخصية 4*6

- صورة من بطاقة الرقم القومي ولي الأمر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور مواليد 2003 وما قبلها

- استمارة 2 جند لكل الطلاب الذكور.