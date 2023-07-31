انطلاق برنامج المحاور الفكرية والندوات بمهرجان المسرح المصري غدا

تبدأ غدًا الثلاثاء، ندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والبداية ستكون في الساعة الواحدة ظهرا بحفل توقيع كتاب «عادل إمام» للكاتب أشرف غريب وبحضور الفنان محمد أبو داود والدكتورة سامية حبيب، ويدير الندوة عمرو دوارة.

أما ندوة وحفل توقيع كتاب الفنان صلاح عبد الله للكاتب والناقد الفني جمال عبدالناصر ستكون في الساعة الثانية، وتديرها الكاتبة رشا عبد المنعم، وتليها ندوة وحفل توقيع كتاب الفنان رشدي الشامي، وتدير اللقاء أيضا الناقدة رشا عبد المنعم، وتقام حفلات التوقيع للإصدارات جميعا في قاعة الندوات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري كرم خلال حفل افتتاحه عددا من نجوم المسرح هم: الفنان صلاح عبد الله الذي كرمه الفنان أحمد صلاح السعدني، كما تم تكريم الفنان الدكتور سامي عبد الحليم والذي قدمه الفنان محمد جمعة، ومهندسة الديكور نهى برادة وقدمها إبراهيم الكرداني، والفنان محمد محمود وقدمه الفنانة إلهام شاهين، والفنان رياض الخولي وقدم تكريمه الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان خالد الصاوي وقدمته الفنانة نرمين الفقي، والكاتب محمد السيد عيد وقدمته الفنانة منال سلامة، والفنان رشدي الشامي وقدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، والفنان محمد أبو داوود وقدمه الفنان نضال الشافعي، والفنان أحمد فؤاد سليم وقدمه الفنان طارق عبد العزيز.

انطلاق المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.