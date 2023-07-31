يمنح المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، درجة البكالوريوس في تخصصات الدراسات السياحية وإدارة الأعمال السياحية وإدارة الضيافة وإدارة الفنادق، وفيما يلي نعرض مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

وعن مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة؛ فهناك 3 تخصصات في مواد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة، وهي قسم الدراسات السياحية، حيث يتخصص الطالب في هذا القسم من الفرقة الثانية.

ويدرس الطالب خلال السنوات الثلاث بخلاف دراسة اللغة الأولى، واللغة الثانية، مجموعة من المواد التخصصية، التي تؤهله للعمل بشركات السياحة الكبرى والمجال السياحي بوجه عام.

تخصص الدراسات الفندقية

أما عن التخصص الثاني، في المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق، فهو قسم الدراسات الفندقية، ويتخصص الطلاب في هذا القسم اعتبارا من الفرقة الثانية، وفي هذا التخصص يدرس الطالب بخلاف اللغة الأولى واللغة الثانية، مجموعة من المواد التخصصية، التي تؤهله للعمل في هذا المجال، ومن تلك المواد الطهي الفندقي، وطرق خدمة الطعام، والإشراف الداخلي إضافة للتدريب العملي علي برنامج الحجز الفندقي.

أما التخصص الثالث، وهو تخصص الإرشاد السياحي، فتشمل الدراسة جانبين وهما نظري وتطبيقي، ويدرس الطالب؛ الفكر الديني في مصر القديمة وتطوره، والعمارة المصرية القديمة، واللغة المصرية القديمة، والآثار القبطية والإسلامية، ومعالم مصر الحديثة والمعاصرة، والأدب المصري القديم، مراحل التاريخ المصري المختلفة بالإضافة إلى جانب تطبيقي، وهو الزيارات العلمية التي تنظم للطلاب بالمناطق الأثرية المختلفة.