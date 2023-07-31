تكاليف الدراسة خارج مصر 2023.. تعرف على أرخص الجامعات

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى بعض الطلاب للدراسة خارج مصر، ويبحثون عن أرخص أماكن الدراسة، وطريقة الحصول على معلومات حول السكن الجامعي، والنصائح الهامة قبل السفر مباشرة للدراسة.

تكاليف الدراسة خارج مصر

تتعدد البرامج المختصة للدراسة في الخارج، وتختلف الأسعار والمدة، حيث تتراوح من 5 سنوات وتبدأ من 3.430 دولار أمريكي وحتى 3.715 دولار أمريكي في العام.

ويستغرق برنامج الماجستير لمدة عامين 3.715 دولار أمريكي في العام، بنظام الدوام الكامل، أما برنامج الدراسات لمدة 3 سنوات على الأقل، فيبدأ من 4 آلاف وحتى 4.285 دولار أمريكي في العام، بنظام الدوام الكامل.

كما أن الدراسة في تركيا تعد من أرخص الأماكن للدراسة خارج مصر، فكلية الهندسة تصل الدراسة فيها للسنة إلى 42 ألف ليرة تركية، كما أن الدارسة في ألمانيا الاتحادية مجانية تماما، ولكن يجب على الشخص أن يضع 14 ألف يورو في البنك ويستردهم بعد انتهاء فترة دراسته.

كيفية معرفة تكاليف السكن الجامعي

يمكنك معرفة تكاليف السكن الجامعي عن طريق الدخول على موقع الجامعة، حيث يتم كتابة سعر الإقامة في السكن الجامعي وأسعار السكن المختلفة وساعات العمل التي تستطيع أن تعملها أثناء دراستك ومتوسط سعر الأجور في البلد التي ستعمل على السكن فيها.

أرخص دولة للدراسة في الخارج

تعد اليونان، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي يجب الحصول على فيزا شنجن لدخولها، وتعد من أرخص الدول للدراسة للطلاب الدوليين، وتبدأ رسوم الدراسة من 1500 يورو إلى 3000 يورو، وتعمل اليونان على توفير عدة برامج للدراسة باللغة الإنجليزية، وتتيح العمل للطلاب الدوليين بإجمالي 20 ساعة في الأسبوع خلال الفصل الدراسي، وتصل أحيانا إلى 40 ساعة بدوام كامل خلال العطلة الصيفية، ويتراوح متوسط الأجر بين 500 و700 يورو بحسب المدينة والوظيفة.

نصائح مهمة قبل الدراسة في الخارج

يجب على الشخص قبل السفر، التأكد من امتلاك جميع الأوراق المطلوبة، وكذلك التقدم لأكثر من جهة جامعية خارجية، مع أهمية معرفة القوانين الخاصة بالبلد التي يسافر إليها، وعلى الشخص أيضا التواصل مع «جروبات» المصريين الدارسين في الخارج، ويجب على الشخص أيضا البحث عن السكن الجامعي، كما أن على الأشخاص تجهيز أموال بعملة البلد التي سيسافر إليها، وأخيرا يجب على الشخص معرفة لغة البلد التي سيسافر إليها.