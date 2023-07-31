مواد معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي

يعتبر تعلم مهارات الكمبيوتر وعلوم الإدارة من التخصصات التي يبحث عنها كثيرون، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الكثير من الطلاب عن الدراسة في معاهد متخصصة في الكمبيوتر وعلوم الإدارة، ويعتبر معهد طيبة من المعاهد العليا المتخصصة في ذلك، كما أنه من المعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أقسام معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

تأسس معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية عام 1999، بموجب القرار الوزاري رقم 686، الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999، كما أن معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، يضم أقسام علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال، إدارة الأعمال، المحاسبة والمراجعة، والتسويق والتجارة الإلكترونية.

كما أن معهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية، يمنح درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، ونظم معلومات الأعم، والإدارة، أعمال محاسبة والمراجعة، التسويق والتجارة الإلكترونية.

كما أن معهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية، يمنح درجة البكالوريوس بعد أن يكمل الطالب دراسة الساعات المعتمدة التالية، بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي 119 ساعة معتمدة، بكالوريوس نظم معلومات الأعمال 168 ساعة معتمدة، بكالوريوس في إدارة الأعمال132 ساعة معتمدة، بكالوريوس محاسبة ومراجعة 132 ساعة معتمدة، بكالوريوس تسويق وتجارة إلكترونية 138 ساعة معتمدة.

أما عن المواد التي يدرسها الطلاب في معهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية، محاسبة، إدارة أعمال، علوم حاسب، نظم ومعلومات إدارية، علوم الإدارة، اقتصاد، إحصاء ورياضيات، قانون، لغة إنجليزية.