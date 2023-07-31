«حجازي»: 78.81% نسبة النجاح بالثانوية.. و763 ألفا و206 طلاب تقدموا للامتحانات حضر منهم 759 ألفا و676

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنَّ هناك طلاباً حصلوا على الدرجات النهائية فى بعض المواد، ولكن لم يحصل أحد على الدرجة النهائية فى المجموع الكلى، وهذا مؤشر على صدق الاختبارات مع وجود القدرة التمييزية للامتحانات.

لم يحصل أى طالب على مجموع 100% هذا العام

وأضاف «حجازى»، خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية العامة أمس: «لم يحصل أحد على مجموع 100%، ونسبة الحاصلين على 95% إلى أقل من 100% العام الماضى كانت 0.53%، أما العام الحالى فبلغت 0.39%».

وتابع: «الشريحة من 90% إلى أقل من 95% العام الماضى بلغت 4.76% والعام الحالى 3.06%، ونسبة الحاصلين على 85% إلى أقل من 90% العام الماضى 6.99% والعام الحالى 6%، والحاصلين على 80% إلى أقل من 85% العام الماضى 9.68% والعام الحالى 8.84%».

وأكمل: «الشريحة من 75% إلى أقل من 80% بلغت 11.94% والعام الحالى 11.71%، ونسبة الحاصلين على 70% إلى أقل من 75% العام الماضى 15.10% والعام الحالى 14.43%، والشريحة من 65% إلى أقل من 70% العام الماضى 16.35% والعام الحالى 16.14%، والشريحة من 60% إلى أقل من 65% العام الماضى بلغت 16.96% والعام الحالى 15.91%، والحاصلون على مجموع أقل من 60% العام الماضى 12.41% والعام الحالى 13%».

وأعلن «حجازى» أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة «أدبى» لعام 2023، وهم: الطالبة فايزة على محمد محمود، وحصلت على المركز الأول بمجموع 392.5 بمحافظة الجيزة، والطالب عمرو خالد نصر عفيفى، حصل على المركز الثانى بمجموع 391.5 بمحافظة القاهرة، والطالبة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن، حصلت على المركز الثالث بمجموع 390.5 بمحافظة الإسكندرية، والطالب محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب، حصل على المركز الرابع بمجموع 390.5 بمحافظة الجيزة، والطالب عز الدين أحمد العوضى رزق، حصل على المركز الخامس بمجموع 389.5 بمحافظة القاهرة، والطالبة نسمة محمد سليمان جسار، حصلت على المركز السادس بمجموع 389.5 بمحافظة الغربية، والطالبة عائشة هانى محمد فتحى أبوعاصى، حصلت على المركز السابع بمجموع 388.5 بمحافظة القاهرة، والطالبة ندا عمر السيد محمد، حصلت على المركز الثامن بمجموع 387.5 بمحافظة الجيزة، والطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس، حصل على المركز التاسع بمجموع 387 بمحافظة الجيزة، والطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم، حصل على المركز العاشر بمجموع 386.5 بمحافظة القاهرة».

وأعلن الوزير الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين 2022-2023، وهى: الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد، حصلت على المركز الأول بمجموع 393 بمحافظة أسوان.

وبالنسبة لأوائل مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) أضاف «حجازى» أن الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز إبراهيم، بالشعبة العلمية علوم، حصل على المركز الأول بمجموع 656.59 فى مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف بنين، والطالب أدهم محمود حسن فهمى، بالشعبة العلمية رياضيات، حصل على المركز الأول بمجموع 661.3 فى مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ثانوى بنين بشمال الإسماعيلية.

وهنأ وزير التعليم طلاب الثانوية العامة بالنجاح، قائلاً: «مبروك النجاح، وإن شاء الله لما تدخلوا الجامعة هتعرفوا إنّ الثانوية العامة كانت أمراً يسيراً، وأمنيتى بالنجاح والتوفيق للطلاب فى المرحلة الجامعية، ورسالتى لأولياء الأمور أن يثقوا فى أبنائهم ويتركوهم يدرسون المجال الذى يرغبون فيه».

واستعرض «حجازى» أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة «علمى علوم»، وهم: الطالب محمود محمد عبدالفتاح، المركز الأول بمجموع 403 من أسيوط، والطالب زياد عادل السعيد، المركز الثانى بمجموع 403 من البحيرة، والطالبة أميمة محمود أحمد، المركز الثالث بمجموع 402 من الدقهلية، والطالب كيرلس نوناى يعقوب، المركز الرابع بمجموع 402 درجة من المنيا، والطالب معاذ عاطف عبدالفتاح، المركز الخامس بمجموع 401 من بنى سويف، والطالب كريم ناصر عبدالفتاح، المركز السادس بمجموع 401 من محافظة البحيرة، والطالب حسن شفيق حسن، المركز السابع بمجموع 401 من دمياط، والطالب كريم محمود رمزى، المركز الثامن بمجموع 400.5 من الدقهلية، والطالب محمد محمد التميمى، المركز التاسع بمجموع 400.5 من الدقهلية، والطالبة ياسمين شريف حسنى، المركز العاشر بمجموع 400 درجة من القاهرة.

وكشف الوزير عن أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة «علمى رياضة»، وهم: الطالب باسل محمد بكر، حصل على المركز الأول بمجموع 407 من دمياط، والطالب محمد أحمد رزق، حصل على المركز الثانى 406.5 من القاهرة، والطالبة أروى حسام مدحت محمد، حصلت على المركز الثالث بمجموع 406 من محافظة القاهرة، والطالب أسامة محمد يوسف، حصل على المركز الرابع بمجموع 405.5 من المنوفية، والطالب مروان أحمد على، حصل على المركز الرابع مكرر بمجموع 405.5 من بورسعيد، والطالب محمود أشرف السيد، المركز السادس بمجموع 405.5 من الغربية، والطالب زياد محمد سعد، حصل على المركز السابع بمجموع 405 من محافظة القليوبية، والطالب إبرام جمال حنين، حصل على المركز الثامن بمجموع 405 درجات من محافظة أسيوط، والطالب مرقص شنودة محارب، حصل على المركز التاسع بمجموع 404.5 من محافظة القاهرة، والطالب مارسلينو سامر سعيد، حصل على المركز العاشر بمجموع 404.5 من محافظة الغربية.

وأوضح «حجازى» أنّ الطالب سيحصل خلال التظلمات على صورة من كراسة الأسئلة لضمان أنّ الإجابة عن نفس النموذج من الموقع الإلكترونى.

وتابع: «دورنا ندِّى لكل طالب حقه، والباركود على ورقة الإجابة يقول إنّ الورقة للطالب المدون عليها بياناته بشكل صريح، وتم التصحيح والمراجعة يدوياً للتأكد من التصحيح الإلكترونى، وتم تصحيح الجزء المقالى من خلال التابلت ويدوياً، والدرجة الأعلى كانت للطالب بمنتهى الدقة لضمان درجات الطلاب، ويسعدنى حصول الطلاب على الدرجات التى توقعوها، ما يعكس مدى دقة التصحيح».

وقال إنّ نسبة نجاح طلاب شعبة «علمى علوم» هذا العام 87.62%، مقابل 79.78% لـ«العلمى رياضيات»، و78.74% لشعبة «الأدبى».

وزير التعليم: الأوائل 36 طالباً وطالبة منهم 30 «علمى علوم ورياضة وأدبى»

وأضاف أن جملة الأوائل على الثانوية العامة هذا العام 36 طالباً وطالبة، بواقع 30 «علمى علوم ورياضة وأدبى»، و2 «مدارس stem»، و3 فى مدارس الدمج، وطالب فى مدارس المكفوفين.

3 مدارس الدمج وطالب من مدارس المكفوفين

وتابع: «حددنا الأوائل بالمجموع الكلى مع إضافة المواد التى لا تضاف للمجموع، بحيث نمنح أهمية لهذه المواد التى لا تدخل فى المجموع لكنها تساهم فى ترتيب الطلاب».

وواصل: «عدد لجان امتحان الثانوية العامة كان 2098 لجنة بـ12136 مراقباً و100 ألف و815 ملاحظاً و16869 معاوناً و8409 أعضاء أمن و1166 من الأعضاء القانونيين».

الامتحانات شهدت مخالفات من 812 طالباً تمّت إحالة 641 منهم للنيابة و199 ملاحظاً تم تحويلهم للشئون القانونية

وأكد أن الشئون القانونية بحثت 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة موزعة على 27 محافظة، وكان هناك 479 قضية مخالفات، وكانت أكثر المحافظات التى بها مخالفات كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة وبنى سويف.

لم تحدث واقعة تسريب لأى امتحان بعد حادث 2016

وقال إنّ العمليات المتعلقة بالغش والنشر فى امتحانات الثانوية العامة 2023 على مواقع التواصل الاجتماعى فى غرفة العمليات لم تتعد الدقائق، وقد تم الإمساك بهؤلاء الطلاب، مضيفاً: «يجب أن نفرق بين التسريب والغش الإلكترونى، فالتسريب هو إن الامتحان يطلع قبل انعقاده، وهذا لم يحدث من بعد حادث 2016، مفيش امتحان طلع قبل موعده».

وتابع: «بعد ما الامتحان يبدأ بعض الطلاب يقوم بتصوير ورقة أو ورقتين أو سؤال، ولدينا باركود على ورقة الأسئلة، وفى خلال 5 دقائق يكون الطالب تمّ ضبطه ويتمّ تحرير محضر ضده، ولدينا حالات تتعلق بأعمال سير الامتحانات بإجمالى 168 قضية، وحالات تتعلق بالتمزيق والتبديل بواقع 39 قضية، وحالات تعدٍّ وشغب بإجمالى 18 قضية، وحالات مرضية وتوتر بإجمالى 10 حالات».

وأوضح أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 شهدت 812 طالباً مخالفاً، تمّ إحالة 641 طالباً منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنَّهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما بلغ عدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظاً جرى تحويلهم إلى الشئون القانونية.

وأضاف «حجازى»: «فى الماضى كنا نشكل لجنة فنية تضع الامتحان، ولكن هذا العام كان الامتحان يُسحب من بنك الأسئلة، والوزارة ومصر لديها بنك الأسئلة، نسحب منه الامتحان، ثم نشكل لجنة تراجع الامتحان لمنح أمر طبع، وبالتالى لا توجد لجنة فنية تؤلف أو تعد الامتحان، لكنها فقط تراجعه من حيث عدم انضباط صورة أو لفظ، وبعدما يتمّ الامتحان تُشكَّل لجنة فى نفس اليوم وهى تتكون من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة لمعرفة ما إذا كان هناك سؤال له إجابتان أو أن هناك سؤالاً ليس مرتبطاً بنواتج التعلم، لا نسمع كلام أحد، ولكننا نسمع كلام الخبراء العشرة بما يضمن حقوق أولادنا الطلاب».

منعنا التحويل للصف الثالث إلا من خلال لجنة مركزية بالوزارة ومنعنا الامتحانات فى لجان الشغب وأعدنا تصحيح بعض اللجان لضمان العدالة وتكافؤ الفرص

وتابع: «قبل إجراء الامتحانات اتخذنا عدة إجراءات، إذ منعنا التحويل للصف الثالث الثانوى بصفة عامة إلا من خلال لجنة مركزية بالوزارة، واللجان التى بها شغب منعنا عقد الامتحانات فيها، وأعدنا تصحيح بعض اللجان بناءً على ما قاله رئيس اللجنة حتى يحصل المجتهد على نصيبه ولضمان العدالة وتكافؤ الفرص».

ونوه بأنه تقدم لامتحان الثانوية العامة نحو 763206 آلاف طالب، حضر منهم 759676، ونجح 598723 بنسبة نجاح 78.81%، متابعاً: «نسبة النجاح للبنين 80.6%، والبنات 77.4% والعام الماضى وصلت نسبة النجاح لـ74.5%، وهذا العام 78.8، وهو معدل مرتفع بنسبة 5% عن العام الماضى، ونوعية المدارس بالنسبة لنسب النجاح: الثانوى العام 84%، والرسمى لغات 88.6%، والخاصة 90.4%، ومدارس خاصة بمصروفات 70%، ومدارس خاصة لغات 91.5%».