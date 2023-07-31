شركة النوبارية: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنحو 90% وسنصل 100% العام المقبل

قال المهندس حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر، إنه لا توجد مشكلات في أسعار أو توافر منتج السكر في الأسواق.

وأكد حسن كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «لدينا مخزون يكفي لشهر فبراير المقبل»، منوها أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم طلب تأمين إضافي من خلال التعاقد على 150 ألف طن سكر عن طريق «السلع التموينية».

وتابع: «هناك نوع من الترشيد الملموس الفترة المقبلة، وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر تبدأ شركة السكر في العمل على منتج القصب والبنجر»، لافتا إلى أن مصر استوردت 200 ألف طن سكر من البرازيل بداية العام.

شركة النوبارية لصناعة السكر

وعلق العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة السكر: «مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر المصري بنحو 90%، وخلال 2024 ستعمل شركة القناة بكامل طاقتها وسنصل لـ100% من الاكتفاء الذاتي.

وبشأن اختلاف أسعار السكر في السوق، اختتم قائلا: ارتفاع الأسعار بسبب اختلاف طبيعة السكان والتوزيع الديموجرافي في المناطق، وهناك بعض المواطنين يعتمد على نوعية الكيس المعبأ أيضا».