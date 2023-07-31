أول الجمهورية steam علمي: أمنيتى الالتحاق بكلية الطب

أعرب عمر عبدالرحمن، الأول على مدارس steam فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على الجمهورية، وقال: «لم أتوقع أن أكون الأول، لكننى اجتهدت على مدار سنوات».

وعمّت الفرحة منزل الطالب عمر عبدالرحمن، وعلت الزغاريد فى المنزل فى ساعة متأخرة عقب علمهم بحصول ابنهم على المركز الأول فى الثانوية العامة لمدارس steam، وبدأ توافد الجيران والأقارب لتقديم التهنئة.

وأضاف: «تلقيت خبر حصولى على المركز الأول من مدير مدرستى، وحال ضعف الاتصال دون تقديم تهنئة الوزارة لى، وأبلغوا مدير مدرستى بحصولى على المركز الأول، وكانت والدتى بجوارى فسيطرت علينا حالة من الفرحة والبكاء».

وأشار إلى أنه كان يذاكر عدد ساعات غير محدّد وكان يحصل قدر المتاح، مؤكداً ضرورة ألا يكون هناك ضغط من أول يوم فى الدراسة حتى يتمكن الطالب من التحصيل والتواصل.

وتابع: «كانت أمنيتى امتهان الطب وربنا يكرمنى وألتحق بها، وهو ما سعيت إليه منذ التحاقى بالمدرسة فى بنى سويف، وأنا لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعى، لأنها مضيعة للوقت ومش باحبها». وأكد أن دور الأسرة مهم من خلال توفير الجو المناسب للتحصيل ومن أجل تحقيق الهدوء الكامل، مقدّماً الشكر الكامل لأسرته على التعب الذى قدمته له. ووجّه رسالة إلى زملائه بأن يكونوا ملتزمين فى التحصيل ومحافظين على أداء الصلاة فى مواعيدها، وأن تكون لدى الطالب الثقة الكاملة.