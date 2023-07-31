يبحث كثير من الطلاب عن الدراسة في معاهد متخصصة في الكمبيوتر وعلوم الإدارة، ويعتبر معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية من المعاهد العليا المتخصصة في ذلك، كما أنه من المعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية

- أصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- نموذج 2 جند للذكور من مديرية الأمن أو إدارة التجنيد بحلمية الزيتون.

- البطاقة العسكرية من قسم الشرطة التابع له الطالب، لمواليد 2002 فيما أقل.

- عدد 8 صور شخصية للطالب حديثة 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- بطاقة الترشيح موضح بها أسم المعهد المرشح عليه الطالب والتخصص.

يذكر أن معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية تأسس عام 1999، بموجب القرار الوزاري رقم 686، الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999، كما أن معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية يضم أقسام علوم الحاسب، نظم معلومات الأعمال، إدارة الأعمال، المحاسبة والمراجعة، والتسويق والتجارة الإلكترونية.

معهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية، يمنح درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب، ونظم معلومات الأعم، والإدارة، أعمال محاسبة والمراجعة، التسويق والتجارة الإلكترونية.