4 دول تنفذ إجراءات للقضاء على التدخين و8 على الطريق.. من هم؟

رغم أن التدخين أحد الأضرار الكبيرة على الصحة، إلا أن 4 دول فقط استطاعت القيام بإجراءات مشددة للحفاظ على صحة مواطنيها، ويتسبب التدخين في وفاة 8.7 مليون شخص كل عام، من بينهم 1.3 مليون شخص يدفعون حياتهم ثمناً للتعرض للتدخين السلبي.

إجراءات تساعد على تقليل التدخين

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن 4 دول فقط، هي البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، عملت على تبني كل الإجراءات الموصى بها لمكافحة «آفة التدخين الفتاكة»، حيث كشف تقرير حديث للوكالة أنها تحث الدول على توسيع نطاق استخدامها للإجراءات المعترف بها للحد من استهلاك التبغ.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على إعلانات السجائر، ولصق تحذيرات صحية على عبوات السجائر، مع العمل على زيادة الضرائب على التبغ، وتقديم المساعدة لأولئك الذين يريدون الإقلاع عن التدخين.

4 دول تحارب التدخين بصرامة

وفي الوقت نفسه، أشارت المنظمة إلى أن موريشيوس وهولندا انضمتا إلى البرازيل وتركيا في تنفيذ كل الإجراءات الموصى بها، وأوضحت المنظمة أن 5.6 مليار شخص، أو 71% من سكان العالم، يتمتعون حالياً بالحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ.

8 دول على طريق حظر التدخين

وذكرت المنظمة أن 8 دول أخرى على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الدولة الرائدة التي تكافح التدخين، وهي إثيوبيا وإيران وإيرلندا والأردن ومدغشقر والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا.

ويوجد حالياً نحو 2.3 مليار شخص في 44 دولة غير محميين بأي من تدابير منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وندد التقرير بعدم البحث في أمر السجائر الإلكترونية حتى الآن، بشكل كبير، حيث تبنت الأمر 121 دولة فقط، ولكن لم تتبنى الإجراءات 74 دولة أخرى.