الأولى أدبي: «تحديت الصعوبات بدعم أسرتي وأغمى عليا لما عرفت النتيجة ماكنتش مصدقة»

سيطرت حالة من البهجة والفرح، على الأولى على الثانوية العامة فى الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، بعد إعلان النتيجة، رغم أنها لم تتوقع وجودها بين أوائل الجمهورية، وكانت دائماً تريد الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بكلية الألسن.

«لما عرفت إن النتيجة خلاص هتظهر، اتوترت وقلقت، مع إنى حليت كويس فى الامتحان».. بنبرة صوت تسيطر عليها الفرحة وعدم التصديق، تحدثت الطالبة فايزة على، الأولى على الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة، لـ«الوطن»، موضحة أنه حينما أبلغها شقيقها بنتيجتها، وبوجودها ضمن أوائل الجمهورية، لم تصدق.

«مين؟ أنا من الأوائل على الجمهورية؟!»، هكذا كان رد فعل «فايزة»، لحظة إبلاغها بالنتيجة، فما كان منها إلا أن سقطت أرضاً مغشياً عليها، وسط أسرتها التى لم تستطع أن تضحك أو تقلق على المشهد. وتابعت: «لما عرفت بالنتيجة أغمى عليّا ماكنتش مصدقة، خاصة إنى باذاكر علشان أجيب مجموع عالى، لكن مش أطلع من الأوائل».

عام طويل مر على «فايزة» عانت خلاله من صعوبات كثيرة، أبرزها أنها أصيبت بحالة نفسية لمرورها بظروف خاصة، كانت ستمنعها من استكمال طريقها فى الثانوية العامة، إلا أن إرادتها القوية ودعم أهلها المستمر، جعلاها تتخطى هذه الظروف العصيبة، التى تسبّبت فى امتناعها عن المذاكرة فترة طويلة، لتعود أقوى مما كانت عليه وتضمن وجودها ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمجموع 392.5.