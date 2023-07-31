يعتبر المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في مصر الجديدة من المعاهد العليا المتخصصة في تكنولوجيا البصريات، كما أنه من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة، فهي كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية + صورة منها

- أصل شهادة الميلاد

- 8 صور شخصية

- نموذج 2 جند من مديرية الأمن

- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا

- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد

أقسام المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

ويضم المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في مصر الجديدة أقسام تكنولوجيا البصريات ونظم المعلومات الإدارية، كما أن التقديم يكون للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أدبي وعلمي، والثانوية الأزهرية بقسميها علمي وأدبي، أو دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية، أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية، ويتم التقديم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه إلى المعهد لاستكمال إجراءات قيده.