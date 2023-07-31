الأول مكرر علمي رياضة: النجاح ليس ضربة حظ ويحتاج إلى جهد.. «بس اعمل اللي عليك»

«اعمل اللى عليك من أول السنة وربنا كريم والباقى عليه»، بهذه الكلمات نصح زياد محمد سعد حماد، الحاصل على المركز الأول مكرر فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمى رياضة من مدرسة العبور الثانوية بنين فى القليوبية بمجموع 405 درجات طلاب الثانوية العامة المقبلين على هذه المرحلة.

وقال «زياد» لـ«الوطن» إن النجاح ليس ضربة حظ، بل يحتاج إلى جهد وعمل، مشيراً إلى أنه يجب أن ينظم كل طالب وقته ويستثمره من أول السنة حتى يستطيع الحصاد آخر العام وتحقيق ما يتمناه، مشيراً إلى أن أكبر هدية بعد التفوق هى نظرة الفرح فى عيون أسرته، خاصة والده التاجر بسوق العبور ووالدته اللذين لم يبخلا عليه بأى شىء أو جهد أو دعاء، بجانب الدعم والمساندة ليكون من الأوائل.

وأوضح أنه أصبح على أول الطريق لتحقيق حلمه وهو دراسة الهندسة الصيدلانية، وهو مجال جديد ومبتكر، مشيراً إلى أنه سيدرس الحصول على منحة فى هذا المجال، وفق المتوافر داخلياً أو خارجياً.

وعن أصعب سؤال فى الامتحانات، أكد أنه كان فى إحدى جزئيات اللغة العربية، ولكنه لا يتذكر جيداً، ولكن ليس سؤال «تلت التلاتة»، حيث إنه كان بالنسبة له سهلاً وقام بحله.

وأوضح أنه يعشق كرة القدم ويحب مشاهدة المباريات، وأنه كان يلعب مع زملائه الكرة فى أوقات الفراغ ولكنها ليست هواية، مشيراً إلى أنه لم يستطع الاستغناء كلياً عن التواصل الاجتماعى و«فيس بوك»، وكان يستخدمه ويوظفه فى الدراسة، وفى وقت الفراغ كان يقوم بالتسلية من خلاله.

وأكد أنه حصل على دروس خصوصية، وكانت مزيجاً بين دروس السناتر وحصص الأون لاين، مشيراً إلى أنه يجب الجمع بين الدروس العادية والأون لاين، لكسر الملل وتوفير وقت ومجهود السنتر والخلط بينهما يسهم فى ذلك.

ووجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للطالب، متمنياً له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميّز خلال مراحل الدراسة المقبلة.