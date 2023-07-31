يعتبر المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في منطقة مصر الجديدة أحد المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويبحث عنه طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة اليوم رغبة في الالتحاق به.

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

وتبلغ مصاريف التقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في مصر الجديدة 9362 جنيها، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة أصل شهادة الثانوية وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية، ونموذج 2 جند من مديرية الأمن، ونموذج 6 جند من قسم الشرطة التابع له لمن بلغ 19 عامًا، بالإضافة إلى صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر، وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب، وبطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

أقسام المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

أما عن الأقسام التي يضمها المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في مصر الجديدة، فتشمل أقسام تكنولوجيا البصريات ونظم المعلومات الإدارية، والتقديم يكون للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها أدبي وعلمي، والثانوية الأزهرية بقسميها علمي وأدبي، أو دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية، أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

كما يتم التقديم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه إلى المعهد لتستكمال إجراءات قيده.