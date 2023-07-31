مواد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

يبحث بعض خريجي الثانوية العامة، عن كيفية التقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في منطقة مصر الجديدة، الذي يعتبر من المعاهد العليا المتخصصة في تكنولوجيا البصريات، كما أنه من المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

مواد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات مصر الجديدة

أما عن المواد التي يدرسها الطالب في المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات، فهى فيزياء عامة، رياضة بحتة، ورش بصرية، علم نفس وسلوك وظيفي، لغة إنجليزية، رياضيات تطبيقية، الرسم الهندسي والإسقاط، تفكير علمي، كما أن مصاريف التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات فى مصر الجديدة، فتبلغ مصروفات المعهد 9362 جنيه.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للتقديم فى المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمنطقة مصر الجديدة، فلابد من إحضار أصل شهادة الثانوية + صورة منها، أصل شهادة الميلاد، 8 صور شخصية، نموذج 2 جند من مديرية الأمن، نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عامًا

وصورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر، وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب، وبطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

ويضم المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات في مصر الجديدة، أقسام تكنولوجيا البصريات ونظم المعلومات الإدارية، كما أن التقديم يكون للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها (أدبي وعلمى) والثانوية الأزهرية بقسميها (علمى وأدبي)، أو دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية، أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية، كما أنه يتم التقديم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه الى المعهد لإستكمال إجراءات قيده.