الثاني علمى علوم مكرر: سأدرس الطب والنظام الحالي يحقق مصلحة الطلاب

قال كيرلس نوناي يعقوب فانوس، 17 عاما، الثانى بين أوائل الثانوية العامة شعبة علمى علوم، بمجموع 402 درجة، إنه علم بنتيجته من خلال اتصال هاتفى تلقاه من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أعقبه اتصال آخر تلقاه من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لتهنئته بالحصول على المركز الثانى، وكان وقتها يتابع مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والداخلية، فى بطولة كأس مصر، منوهاً بأنه من أشد مشجعى النادى الأهلى وفريق برشلونة الإسبانى.

وأضاف «كيرلس» أنه عقب اتصال وزير التعليم توجّه إلى المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة، ففرحت بشدة، وتعالت الزغاريد داخل المنزل وامتدت لتشمل باقى أنحاء قرية تلة التابعة لمركز المنيا التى يسكن فيها.

وأوضح أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الطب البشرى، وكان يجتهد ويذاكر دروسه بانتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجّهاً رسالة إلى جميع طلاب الثانوية العامة بالاجتهاد، خاصة أن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب.

ووجّه كيرلس الشكر إلى جميع أفراد أسرته، خاصة والده الذى يعمل بالتأمين الصحى ووالدته التى تعمل مُعلمة، وأشقائه الثلاثة، وهم كارنى، طالبة بكلية التربية، وببلى طالب بالصف الثانى الإعدادى، وكراس، طالب بالصف الثانى الابتدائى، على ما بذلوه من جهد معه طوال العام الدراسى.