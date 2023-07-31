الثاني علمى علوم: أختي مثلي الأعلى.. ووالدتي سبب تفوقي

حصل الطالب حسن شفيق الحادق، ابن قرية العطوى التابعة لمركز فارسكور بدمياط، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم بمجموع 402 ليُحقق حلمه ويلتحق بكلية الطب، مثل أخته رانيا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى.

وقال «حسن» لـ«الوطن»: «لم أكن أتوقع أن أحصل على مركز على مستوى الجمهورية، لكننى مع تعبى وسهرى فى المذاكرة ودعوات والدتى توقعت النجاح بتفوق، ولكن على مستوى المحافظة أو الإدارة، وأن أصل إلى حلمى، وهو الالتحاق بكلية الطب البشرى، مثل أختى، التى طالما كانت تساعدنى فى مذاكرتى وكانت تشجعنى طوال الوقت وتدعمنى».

وأضاف: «والدى كان يدعمنى رغم سفره لظروف عمله بإحدى الدول العربية، وعلم بخبر تفوقى وحصولى على المركز الثانى على مستوى الجمهورية من والدتى قبل وصولى إلى المنزل ومعرفتى بالخبر الذى أسعدنى وأسعد والدى ووالدتى كثيراً، وقدرت أن أرفع رأسهم وأرد لهم الجميل، لأنهم تعبوا معايا ودعمونى معنوياً، وفى مذاكرتى ووفروا لى الجو المناسب للمذاكرة».