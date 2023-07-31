الأول على الثانوية «دمج تعليمي»: لم أكن يوما من المتفوقين.. وفوجئت بالنتيجة

أعرب الطالب الأول على شعبة الرياضيات «الدمج التعليمي»، عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، من محافظة الشرقية، عن سعادته بنجاحه وتفوقه في الثانوية العامة، مهديًا نجاحه لأسرته التي دعمته كثيرًا.

توفير كافة الإمكانيات من الأهل

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على «سي بي سي»، إن والده وفر له كافة الأجواء التي تسمح له بالمذاكرة والتفوق.

عبد الرحمن: لم أتوقع كل هذا التفوق

وأضاف: «لم أتوقع أن أصبح بين الأوائل، ولم أكن من المتفوقين سابقا، ولم أكن بين الأوائل نهائيًا، وما حدث كان مفاجئا بالنسبة لي، وأهدي نجاحي وتفوقي لوالدي وأشقائي».