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كيفية التقديم في المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

كتب:

منتصر سليمان
11:01 م | الإثنين 31 يوليو 2023
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

يعتبر المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات، من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة التسويق والتجارة ونظم المعلومات، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة، عن كيفية التقديم في المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

والأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات، أصل المؤهل الدراسي + 2 صورة، أصل شهادة الميلاد «ثلاثي عسكرى للذكور»، 2 صورة، 3- 6 صور شخصية 4*6 ويكتب الاسم رباعي تحت الصورة،  2 صورة بطاقة شخصية للطالب، 2 جند + 6 جند للذكور.

مصاريف المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات 

أما عن مصاريف المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات فهى 3757 جنيه، كما أن مدة الدراسة داخل المعهد أربع سنوات، وخلال تلك المدة الدراسية، يدرس الطالب شعبة نظم المعلومات الإدارية المحاسبة، التسويق والتجارة الإلكترونية.

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