نائبة بـ«الشيوخ» تثمن تبرع «المتحدة» بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التي تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأشارت إلي أهمية ما أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن توجيه صافي عوائد مهرجان العلمين الجديدة لمبادرة «حياة كريمة».

حياة كريمة غيرت شكل الأسر البسيطة

وقالت النائبة، إن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هدفها منذ اللحظة الأولى، توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وذلك وفقا لما يكفله الدستور المصري. لافتة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» استطاعت تغيير شكل الحياة لكثير من الأسر البسيطة، لاسيما وأن هذه المبادرة استهدفت أهالينا في الريف المصري والصعيد.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على الدور الإعلامي التنموي الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما، لاستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة.

ويشار إلى أن الشركة المتحدة، أعلنت عن تبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة «حياة كريمة».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بداية الموسم الصيفي، مهرجان العلمين في دورته الأولى، الذي يهدف للترويج للسياحة المصرية، ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية.