كيفية التقديم في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية والأوراق المطلوبة

يعتبر المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، من أهم المعاهد المتخصصة في العلوم الإدارية، إذ إنه حاصل على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث بعض الطلاب عن كيفية التقديم في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

مصاريف المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية والأوراق المطلوبة

وعن مصاريف المعهد العالي للعلوم الإدارية في القطامية، فهي تقدر بمبلغ 5469 جنيها مصريا، بالإضافة الى مصاريف إضافية بلغت 320 جنيها مصريا، ليصبح إجمالي المصروفات 5789 جنيها مصريا.

تخصصات المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، يضم شعبتين، شعبة إدارة الأعمال، وشعبة نظم المعلومات الإدارية، وتقبل الشعبة الأولى (إدارة الأعمال) الطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية:

شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

شهادة الثانوية التجارية ذات ذات نظام 3 سنوات.

شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

شهادة الثانوية الصناعية ذات نظام 3 و 5 سنوات.

دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية من أجل للقبول في الفرقة الثانية.

أما الشعبة الثانية فهي شعبة نظم المعلومات الإدارية وتقبل هذه الشعبة الطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية:

الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الثانوية التجارية ذات نظام 3 و 5 سنوات.

الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

الثانوية الصناعية ذات نظام 3 و5 سنوات.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، فهي: أصل وصورة المؤهل الدراسي، بالإضافة الى بطاقة الترشيح، وكذلك أصل وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، 6 صور شخصية نموذج (2- 6) جند للطلبة الذكور.