كيفية التقديم في معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة والأوراق المطلوبة

يعتبر معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، من أهم المعاهد المتخصصة في الإدارة والسكرتارية، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تبحث بعض الخريجات عن كيفية التقديم في المعهد، إذ أنه طالبات فقط، ومدة الدراسة به 4 سنوات، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

أما عن مصاريف الدراسة فى معهد الإدارة والسكرتارية فى مصر القديمة المتخصص في دراسة الإدارة والسكرتارية، فكانت 4562 جنيها مصريا.

ويمنح المعهد درجة الدبلوم في الإدارة والسكرتارية، كما أنه يمنح درجة البكالوريوس في أحد التخصصات «الإدارة، السكرتارية، إدارة المشروعات الصغيرة»، كما أن درجة الدبلوم التي يمنحها معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، هي أصل بطاقة الترشيح للطالب، أصل شهادة المؤهل للطالب + صورة منها، أصل شهادة الميلاد للطالب+ صورة منها، 12 صورة 4 في 6 خلفية بيضاء، نموذج 2 جند للطلاب الذكور، نموذج 6 جند للطلاب الذكور البالغين 19 عاما، إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون بعنوان السكن.